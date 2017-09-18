Президент Премьер-лиги подтвердил, что "Динамо" сыграет следущий матч без зрителей

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон подтвердил, что киевское «Динамо» наказано матчем за действия болельщиков в матче за Суперкубок, сообщает Sport Arena.

«Апелляционный комитет ФФУ заседал в пятницу и отклонил просьбу «Динамо», поэтому прежнее решение КДК вступает в силу. То есть, ближайший матч киевлян должен быть проведен без зрителей.

Думаю, «Динамо» будет выполнять решение КДК. Киевляне подали апелляцию вовремя, поэтому решение не вступало в силу. Теперь же решение КДК должно начать действовать. Какого-то другого обращения от «Динамо» у нас не было» – сказал Генинсон.

Таким образом, без зрителей пройдет следующая домашняя игра киевлян против «Вереса». Поединок состоится 23 сентября на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Это уже второй матч, который киевляне проведут без болельщиков в этом сезоне. Ранее, в 1-м туре, "Динамо" в таких же условиях принимало "Черноморец" (победа 2:1).