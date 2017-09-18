Игрока "Реала" обвиняют в расизме, возбуждено расследование

Испанская футбольная Ла Лига намерена начать расследование по делу 25-летнего защитника "Реала" Даниэля Карвахаля, сообщает Football Espana.

Обвинение Даниэлю Карвахалю предъявлено после эпизода, произошедшего в матче третьего тура чемпионата Испании "Реал — "Леванте" (1:1).

Во втором тайме Карвахаль грубо сыграл против колумбийского хавбека соперников Джефферсона Лермы, которого после столкновения назвал обезьяной. Арбитр не услышал оскорбления испанского игрока "Реала" и показал "горчичник" Карвахалю за грубую игру.

Ла Лига в ближайшее время намерена начать расследование скандального инцидента.

Отметим, что Даниэль Карвахаль не первый раз попадается на недостойном поведении. В декабре прошлого года игрок показал неприличный жест болельщикам "Барселоны" на стадионе «Камп Ноу» во время празднования гола. После игры защитник попросил прощения за средний палец в твиттере.