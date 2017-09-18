Главный тренер "Динамо" обругал женщину-арбитра во время матча Премьер-лиги (видео)

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич остался недоволен работой арбитров в матче 9-го тура чемпионата Украины с "Олимпиком" (2:1).

А в одном из игровых эпизодов матча наставник киевлян даже отчитал четвертого арбитра - Катерину Монзуль - с помощью ненормативной лексики.

Осознав, что перед ним в первую очередь женщина, белорусский наставник мгновенно овладел эмоциями, улыбнулся и обнял арбитра в честь примирения, сообщает sport.ua.

После матча Александр Хацкевич раскритиковал бригаду арбитров (главным рефери был Виктор Копиевский).

"На такие матчи нужно назначать судей, которые будут контролировать ход матча. Нарушения были как в одну, так и вторую сторону, но судья сегодня с игрой не справился. Молодой арбитр попал под давление, в такую ситуацию, где идет игра кость в кость, и он неоднозначно трактует нарушение. Судейством сегодня я недоволен", – приводит слова Хацкевича "Динамомания".

Напомним, вчера "Динамо" обыграло "Олимпик" - 2:1 - и, благодаря осечке "Шахтера", вернулось на вершину турнирной таблицы УПЛ.