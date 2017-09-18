Суд вынес приговор Руни за вождение в пьяном виде: 100 часов исправительных работ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда. Об этом сообщает The Telegraph. Также Руни лишён водительских прав сроком на два года и будет вынужден отработать 12 месяцев на благо общества.

31-летний английский футболист, который в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами недалеко от своего дома в графстве Чешир, находился в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобождён под залог и покинул полицейский участок вместе со своим агентом Полом Стретфордом.

В СМИ просочилась информация о том, что вместе с Руни в машине во время задержания находилась некая Лаура Симпсон, с которой тот познакомился в баре. Супруга футболиста Колин вместе с тремя детьми (Колин беременна четвёртым ребёнком) в это время отдыхала в Испании. Узнав о случившемся, после возвращения в Англию она вместе с детьми уехала к своим родителям.