Ярмоленко: Атмосфера на стадионе "Боруссии" невероятная
12:31, 18 сентября 2017Футбол
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Украинец прокомментировал свою первую игру на домашней арене дортмундской "Боруссии".
Ярмоленко: "Атмосфера на "Сигнал Идуна Парк" - невероятная" / football24.ua
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой первый матч на домашнем стадионе немецкого клуба.
«Моя первая игра на «Сигнал Идуна Парк» – атмосфера невероятная. Прекрасная победа», – написал Ярмоленко в Instagram.
Напомним, вчера Андрей Ярмоленко стал героем поединка "Боруссии" против "Кельна" (5:0), в котором украинец принял участие в четырех голах.
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