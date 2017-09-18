Ярмоленко: Атмосфера на стадионе "Боруссии" невероятная

12:31, 18 сентября 2017
Футбол
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Украинец прокомментировал свою первую игру на домашней арене дортмундской "Боруссии".

Ярмоленко:

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой первый матч на домашнем стадионе немецкого клуба.

«Моя первая игра на «Сигнал Идуна Парк» – атмосфера невероятная. Прекрасная победа», – написал Ярмоленко в Instagram.

Напомним, вчера Андрей Ярмоленко стал героем поединка "Боруссии" против "Кельна" (5:0), в котором украинец принял участие в четырех голах.

My first game on Signal Iduna Park,atmosphere is unbelievable,great win!!!!

Допис, поширений YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey)

 

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Теги: #Ярмоленко в Боруссии#Ярмоленко фанаты Боруссии