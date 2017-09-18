Ярмоленко: Атмосфера на стадионе "Боруссии" невероятная

Украинец прокомментировал свою первую игру на домашней арене дортмундской "Боруссии".

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко прокомментировал свой первый матч на домашнем стадионе немецкого клуба. «Моя первая игра на «Сигнал Идуна Парк» – атмосфера невероятная. Прекрасная победа», – написал Ярмоленко в Instagram. Напомним, вчера Андрей Ярмоленко стал героем поединка "Боруссии" против "Кельна" (5:0), в котором украинец принял участие в четырех голах. My first game on Signal Iduna Park,atmosphere is unbelievable,great win!!!! Допис, поширений YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey) Вер 17, 2017 о 12:58 PDT

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