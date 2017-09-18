"Реал" повторил уникальный рекорд 54-летней давности
Мадридский клуб забивает в 73 матчах подряд - ранее подобное удавалось только команде Пеле.
Мадридский "Реал" повторил уникальный рекорд в мировом футболе, который держался со времен Пеле, сообщает Marca.
Мадридский клуб забивает голы в 73 матчах подряд, что является повторением достижения бразильского клуба "Сантос", футболисты которого во главе с Пеле также не уходили с поля без забитых мячей с 1961-го по 1963 годы - всего 73 матча.
Чтобы превзойти достижение 54-летней давности, мадридскому "Реалу" нужно забить в следующей игре - против "Бетиса" уже 20 сентября. При этом в этой игре уже сможет принять участие Криштиану Роналду, который отбывал 5-матчевую дисквалификацию.
Вчера мадридский клуб еще без своего лидера обыграл «Реал Сосьедад» на выезде со счетом 3:1 - голы забили Борха Майораль, Родригес и Бэйл.
Real Madrid and Pelé's 1963 Santos have something in common. #73 [@brfootball] pic.twitter.com/HxNQicD7Mj— SB (@Realmadridplace) 17 вересня 2017 р.