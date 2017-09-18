Ярмоленко стал героем матча "Боруссии" в Бундеслиге (видео)

Украинец Андрей Ярмоленко впервые вышел в бундеслиге в стартовом составе "Боруссии" в поединке с "Кельном" и отличился очень уверенной и яркой игрой, став героем матча.

Уже на 2-й минуте полузащитник сборной Украины отметился голевой передачей на Максимилиана Филиппа – 1:0.

На 45-й минуте Андрей подал угловой, последовала ошибка вратаря "Кельна", и Папастатопулос сделал счет 2:0. Причем гол засчитали только после просмотра ассистентами арбитра видеоповтора.

Во втором тайме «Боруссия» заработала пенальти после шикарного навеса внешней стороной стопы от украинца. Так был забит третий гол в матче.

Четвертый гол также прошел при участии Андрея. Он отдал классный разрезающий пас на Пишчека, который ассистировал Обамеянгу.

На 66-й минуте Ярмоленко под аплодисменты всего стадиона заменили на Пулишича. "Боруссия" одержала яркую победу - 5:0.