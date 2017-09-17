"Шахтер" не смог обыграть "Черноморец" в Одессе (видео)

В Одессе на арене "Черноморец" завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором аутсайдер турнирной таблицы "Черноморец" принимал на своем поле лидера чемпионата донецкий "Шахтер" и сумел отстоять ничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

Читайте также"Шахтер" обыграл "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионовГорняки имели ощутимое преимущество по ходу всего матча, а особенно в концовке, когда буквально штурмовали ворота соперника. Тем не менее, хотя бы однажды воплотить преимущество в результат оранжево-черным не удалось.

Таким образом, после 9-го тура у горняков 22 очка в турнирной таблице и команда продолжает бороться с "Динамо" за лидерство в УПЛ. У "Черноморца" теперь на счету 5 очков, но команда продолжает оставаться на последнем 12-м месте в турнирной таблице.