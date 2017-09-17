"Заря" и "Карпаты" сыграли безголевую ничью в Премьер-лиге (видео)

В Запорожье завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" сыграла вничью со львовскими "Карпатами", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

Игра проходила с территориальным и игровым преимуществом "Зори", но воплотить его в гол так и не сумели. С другой стороны, своими моментами не воспользовались и гости из Львова.

Таким образом, на счету "Зари" теперь 9 очков и единоличное 8-е место в УПЛ, а у "Карпат" - 7 баллов. Команда делит 9-10 места в турнирной таблице.