Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Шахтер": Премьер-лига, 9 тур
19:20, 17 сентября 2017Футбол
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В Одессе встречаются лидер и аутсайдер чемпионата Премьер-лиги.
"Черноморец" принимает на своем поле "Шахтер" / footboom.com
Сегодня в Одессе проходит матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды, которые находятся на абсолютно разных полюсах турнирной таблицы - 1-м и последнем 12-м месте.
У дончан на данный момент на счету 21 очко (7 побед и поражение от "Динамо" во 2-м туре), у "Черноморца" - 4 балла (1 победа, 1 ничья и 6 поражений).
Сумеет ли "Черноморец" навязать борьбу лидеру? Добудет ли одесская команда хотя бы ничью - одно очко? Все ответы узнаем из телетрансляции.
Матч "Черноморец" - "Шахтер" начнется в Одессе в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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