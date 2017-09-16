"Мариуполь" обыграл "Зирку" в матче Премьер-лиги

В Мариуполе завершился матч 9-го тура чемпионата УКраины по футболу среди команд Премер-лиги, в котором "Мариуполь" обыграл "Зирку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

В игре в Мариуполе хозяева начали матч весьма активными действиями и добились преимущества в счете уже в дебюте.

Гол на 17-й минуте забил Руслан Фомин. Кожанов выкрутил мяч в район вратарской, и набежавший Фомин головой вколотил его в ворота соперника. В дальнейшем хозяева поля построили надежную оборону и без особых проблем довели матч до победы.

Таким образом, "Мариуполь" набрал 14 очков, обошел донецкий "Олимпик" (13) и вошел в Топ-5 сильнейших команд УПЛ. "Зирка", в свою очередь, с 80ю баллами осталась на 8-м месте в турнирной таблице.