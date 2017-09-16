"Верес" обыграл "Ворсклу" в матче команд из пятерки сильнейших УПЛ

На "Арене Львов" завершился матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" обыграл полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч с участием команд из Топ-5 турнирной таблицы УПЛ завершился со счетом 1:0.

Игра проходила в достаточно оживленном темпе с большим количеством опасных моментов с обеих сторон, но судьба игры была решена в единственном моменте на 65-й минуте. Евгений Пасич пробежался параллельно линии штрафной полтавчан, ушел от подката Армена Даллку и низом точно пробил в ближний угол - 1:0.

Таким образом, ровенская команда набрала 15 очков, поднялась с 5-го на 4-е место в таблице, обогнав донецкий "Олимпик" (14) и вплотную приблизилась к "Ворскле" (17) в борьбе за 3-ю позицию.