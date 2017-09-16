"Александрия" разгромила "Сталь" в стартовом матче 9-го тура Премьер-лиги

На стадионе "Ника" в Александрии завершился первый матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Александрия" разгромила "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 4:1.

Хозяева активнее начали матч и уже на 14-й минуте заставили игроков из Каменского ошибиться в своей штрафной площади - Богдан Михайличенко забил гол в свои ворота. Михайличенко из пределов штрафной решил вернуть мяч голкиперу Пенькову, но тот до мяча не дотянулся, и мяч оказался в воротах.

Впрочем, уже спустя 4 минуты, на 18-й, ответный гол забил игрок "Стали" Неманья Обрадович. После передачи Ореста Кузыка Обрадович в центральной зоне продавил защитников, после чего пробил под перекладину.

Окончательно свое преимущество хозяев восстановили на 31-й минуте, когда гол забил Сергей Старенький. После прострела справа от Поляруса Ткачук неудачно срезал мяч, который полетел во вратарскую, и Старенький головой вколотил мяч в сетку.

Читайте также"Динамо" крупно обыграло "Александрию" в первом матче без Ярмоленко (видео)А под занавес тайма Старенький сделал дубль. Игрок справа ворвался в штрафную, и пробил точно в дальний угол. Мяч от штанги влетел в сетку.

После перерыва хозяева продолжали владеть преимуществом и на 51-й минуте Старенький сделал хет-трик. Его партнер по команде Артем Ситало слева ворвался в штрафную, сделал передачу во вратарскую, а там Старенький в касание отправил мяч в ворота.

В дальнейшем, александрийцам не составило труда спокойно довести матч до победы.

Таким образом, у "Александрии" на счету теперь 7 очков, команда опередила "Сталь" и львовские "Карпаты" в текущей турнирной таблице и поднялась с 11-го на 9-е место. У "Стали" осталось 8 очков и команда опустилась с 9-го на 10-е место в таблице.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоятся еще два матча 9-го тура УПЛ, а в воскресенье - три игры.