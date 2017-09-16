"Шахтер" начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" - от 150 гривен

В кассах ОСК «Металлист» в Харькове начинается продажа билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» – «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт горняков.

Стоимость билетов от 150 до 5000 гривен.

Билеты будут реализовываться в два этапа:

1-й этап (16–17 сентября). Приоритет для владельцев абонементов и карт Fan ID (до четырех билетов в руки).

2-й этап (с 18 сентября). Свободная продажа для болельщиков, приобретающих билеты на матч «Шахтер» – «Карпаты» (в рамках одной и той же категории).

Читайте также"Шахтер" обыграл "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионовКассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных. В праздники и выходные график остается прежним.

Также в донецком клубе напомнили, что билеты на другой матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Фейеноорд» и домашние поединки чемпионата Украины можно приобрести в кассах, онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах клуба, а также в розничной сети Харькова.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в Харькове 6 декабря. Начало игры - в 21.45.