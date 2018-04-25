Украина в еврокубках: сенсация "Шахтера", перепады "Динамо" и провал "Зари"

Донецкий «Шахтер», который на правах чемпиона Украины не участвовал в отборочной кампании и сразу попал в групповой турнир Лиги чемпионов, уже в первом матче доказал, что не случайно занял место в элитном сообществе. Уверенная победа над вальяжным итальянским «Наполи», с одной стороны, показала силу нашего чемпиона, а с другой, заставит соперников в будущем считаться с нашей командой. Теперь уже все будут настраиваться серьезно. От этого не будет легче самому «Шахтеру», но тем интереснее проверить себя в бою с по-настоящему злым и мотивированным грандом европейского футбола.

В свою очередь, луганская «Заря» лишний раз доказала, что проблемы на внутренней арене отнюдь не являются случайными, таким себе временным недоразумением. Проигрыш на своем поле от шведской команды фактически поставил крест на перспективах «Зари» в самом начале турнирного пути. Ведь другими соперниками в группе являются немецкая «Герта» и испанский «Атлетик».

И только «Динамо», к счастью, ничем не удивило. Имея солидное преимущество в первом тайме игры со «Скенбердеу», но пропустив в концовке нелепый гол и проигрывая 0:1, украинский вице-чемпион собрался, за первые пять минут второго тайма полностью перевернул игру и спокойно довел матч до победы.

Шахтер 2-1 Наполи

Стартовый матч любого турнира всегда волнителен. Несмотря на то, что для «Шахтера» это уже 12-я Лига чемпионов, повод поволноваться был и сейчас. Во-первых, это первая Лига чемпионов для «Шахтера» эпохи Фонсеки. Во-вторых, это первая Лига чемпионов для Харькова. В-третьих, к нам приехал более чем серьезный соперник, здорово начавший новый сезон. И самое главное: мы не до конца представляли, в каком измерении сейчас находится «Шахтер». По понятным причинам, чемпионат Украины не дает возможности адекватно оценить истинный уровень той или иной команды. И если уровень середняков и аутсайдеров примерно ясен, то о лидерах в этом смысле говорить сложнее. Неслучайно уже два года подряд наши гранды не могут преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступая вице-чемпиону Швейцарии.

Несколько раз в ходе нового сезона Пауло Фонсека говорил, что главным приоритетом для его команды является чемпионат Украины. Глядя на то, с каким сумасшедшим настроем «Шахтер» провел игру против «Наполи», слова португальца можно поставить под сомнение. «Шахтер» был необычайно заряжен и сконцентрирован, а последние 20 минут и вовсе провел через не могу. В чемпионате такой самоотдачи у «Шахтера» нет даже в матчах с киевским «Динамо». Зачем Фонсека лукавит? Скорее всего, хочет снять напряжение с команды. Значимость Лиги чемпионов и так понимает каждый ее футболист, включая молодежный состав. Похоже, Фонсека хочет, чтобы Лига чемпионов не давила на его подопечных с психологической точки зрения. Он хочет видеть своих футболистов раскрепощенными.

Состав «Шахтера» легко читался. После травмы Кривцова в центре обороны не было альтернативы Ордецу и Ракицкому. Во всех остальных позициях выбор Фонсеки также был безальтернативным. Коваленко, которому в последнее время достается практически от всех - прессы, специалистов, болельщиков (лишь партнеры по команде защищали игрока), предсказуемо остался в запасе.

Пожалуй, мы давно не видели настолько собранного и сконцентрированного «Шахтера». Никакой расхлябанности не было и в помине. Конечно, без ошибок не обошлось, но здесь нужно отдать должное сопернику – мягко говоря, не самой слабой команде Европы.

К слову, расклады перед матчем были весьма любопытные. Отечественные эксперты полагали, что в Харькове встретятся две совершенно равные команды, а значит возможен любой исход. Однако в Италии, да и в Европе в целом, однозначным фаворитом считался «Наполи», который в новом сезоне выиграл пять официальных матчей из пяти.

Вполне возможно, подобная статистика сыграла злую шутку с неаполитанцами, и они слегка переоценили свои возможности. Перед матчем Маурицио Сари невзначай проронил, что в Италии «Шахтер» не слишком известен. Была ли недооценка со стороны гостей, судить сложно, но во втором тайме «Наполи» выглядел значительно сильнее, чем в первом. Кто знает, возможно, итальянцы собирались победить на классе…

Однако на голом классе в Лиге чемпионов ничего не бывает. «Шахтер» в этот вечер демонстрировал не только класс, но и характер. Особенно это чувствовалось в концовке, когда силы начали покидать подопечных Фонсеки и пришлось играть через не могу. «Шахтер» очень глубоко сел в оборону и вполне мог за это поплатиться. Если бы «Наполи» сравнял счет, это было бы справедливо. Но в Харькове на стороне «Шахтера» была и удача. Впрочем, везет тому, кто везет.

Эта победа показала, что «Шахтер» всерьез намерен бороться за выход из группы. Сложно сказать, как будет протекать противостояние с «Манчестер Сити», но «Наполи» и «Фейеноорд» горнякам точно по зубам. Особенно, если и в дальнейшем подопечные Фонсеки будут демонстрировать такой же настрой. А в этом сомневаться практически не приходится. Против «Наполи» в стартовом составе «Шахтера» вышли пять бразильцев, для которых Лига чемпионов всегда была чем-то особенным. Они уж точно не разделяют слова своего тренера о приоритетах на сезон, мол, для нас важен каждый матч. Для бразильцев приоритет очевиден. Достаточно было посмотреть на разминку перед игрой с «Наполи». Никаких тебе шуток и улыбок, никакой расслабленности, как это бывает почти всегда.

Динамо 3-1 Скендербеу

Выступать в Лиге Европы после того, как не удалось пробиться в Лигу чемпионов, всегда довольно сложно. Особенно для таких команд, как киевское «Динамо», которые ставят перед собой достаточно высокие задачи. А если брать итальянские или английские клубы, то для них Лига Европы – даже не утешение, а наказание. Про «Динамо» так не скажешь, но мотивация во втором по статусу еврокубке совсем не та. И в матче с третьим клубом Албании, в котором национальный чемпионат едва стартовал, это очень хорошо чувствовалось. Особенно – в первом его тайме.

Если кто-то думает, что «Скендербеу» – это сладкая булочка, то это большая ошибка. Достаточно вспомнить, что в квалификации албанцы оказались сильнее казахстанского «Кайрата», чешской «Млады Болеслав» и загребского «Динамо». Это опытная и хорошо организованная команда, имеющая немалый еврокубковый опыт и являющаяся очень неприятным соперником для средних европейских клубов. Собственно, именно таких, во что, в последнее время, активно превращается киевское «Динамо».

Было изначально ясно, что албанцы опустятся глубоко в оборону, а динамовцы попытаются ее вскрыть. Также было понятно, что с этим возникнут проблемы, ведь играть против массированной обороны – «автобуса» - киевляне не любят. А с уходом Ярмоленко, нестандартных игроков для решения подобных задач у Хацкевича не осталось.

И в первом тайме прогнозы оправдались. Более того, албанцы не только отбились от всех нападок хозяев, но и забили сами. Могли забить и еще, и тогда бы для киевлян все могло закончиться намного печальнее.

«Динамо» проснулось только после перерыва. Для того, что поставить соперника на место, хватило нескольких минут. Но когда соперник будет более искушенным, и у «Динамо» будет куда больше проблем. А их и так немало, причем во всех линиях. Положительный момент, который нельзя не отметить – возвращение Жуниора Мораеса. Он не скрывал своего желания уйти, «Динамо» не скрывало желания избавиться от бразильца, вот только покупатель не нашелся. И вот Мораес провел свой лучший матч после возвращения из Китая, и был по-настоящему полезен для команды. Похоже, в атакующей обойме Хацкевича появилась еще одна полноценная опция.

Стоит отметить и еще один эмоциональный момент – выход на поле в концовке матча Олега Гусева. Практически тут же к ветерану «Динамо» подбежал капитан команды Сергей Сидорчук и едва ли не насильно всучил капитанскую повязку. С атмосферой в «Динамо» все в порядке. Уважение к многолетнему лидеру явный показатель того, что коллектив сплочен. А если так, то игровые проблемы поправить уже гораздо легче…

Заря 0-2 Эстерсунд

Это еще один пример, когда мы считаем украинскую команду фаворитом только по той причине, что ничего не знаем о сопернике. «Эстерсунд» – дебютант еврокубков, обладатель Кубка Швеции, еще шесть лет назад выступавший в четвертом по силе дивизионе чемпионата далеко не элитной в футбольном мире скандинавской страны. Однако куда более важно и показательно, что в квалификации Лиги Европы шведы прошли турецкий «Галатасарай» и греческий «ПАОК». В первом случае это была суперсенсация, во втором – уже просто неожиданность. Специалистам, владевшим данной информацией, изначально было понятно: легко «Заре» не будет.

Если в прошлом сезоне домашние еврокубковые матчи «Заря» проводила в Одессе, то теперь переехала во Львов. Признаться, большой поддержки луганчане не получили. После того, как в течение двух с половиной сезонов на Львов Арене обитал «Шахтер» и Лига чемпионов, «Зарей» и Лигой Европы местную публику уже не удивить.

«Заря» проводила первый матч в еврокубках на фоне тяжелейшего старта на внутренней арене. Команда переживает глобальную перестройку, состав ее существенно обновился, причем изменения коснулись всех линий. Это уже совсем не та «Заря», которая год назад очень достойно выглядела в одной группе с «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноордом». Не та по составу и по игре.

Если подходить к вопросу спокойно, понятно одно: сегодняшней «Заре» нужно время на становление. Но после тех результатов, которые были у луганчан в последние годы, спокойно оценить ситуацию не получается. То и дело Юрий Вернидуб говорит, что не может достучаться до своих подопечных и намекает об отставке. Очередные намеки прозвучали и после поражения от «Эстерсунда».

Сказать, что «Заря» проиграла по делу, было бы преувеличением. «Эстерсунд» взял спокойствием, тактической выучкой и умением реализовывать свои шансы. Любопытно, что дважды по ходу матча наставник шведов менял тактический рисунок. В обоих случаях это было сделано вовремя, причем футболисты перестраивались на новую модель без малейшего ущерба для качества игры. В общем, «Заря» владела преимуществом только визуально. На самом же деле игру контролировали шведы. Они с легкостью разбивали атакующие потуги соперника, который не отличался ни выдумкой, ни сыгранностью. «Заря» по-прежнему остается очень сырой командой, и главный вопрос заключается в том, хватит ли у Юрия Вернидуба терпения довести команду до ума. Или желание все бросить в один момент все-таки перевесит. В этом случае заслуживает уважения позиция руководства ФК «Заря». Дескать, Вернидуб был с нами в моменты триумфа, мы будем с Вернидубом в тяжелую минуту.

Говорить же о шансах в Лиге Европы теперь очень сложно, ведь луганчане дома уступили номинально главному аутсайдеру квартета. Теперь же аутсайдером стали мы, а фаворитами остаются немецкая «Герта» (Берлин) и испанский «Атлетик» из Бильбао.

Кирилл Стадниченко