ФФУ прекращает сотрудничество с крымским футбольным арбитром Анатолием Жабченко

15:18, 15 сентября 2017
Футбол
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Соответствующее решение принято руководством Комитета арбитров после рассмотрения обращения рефери.

sport-xl.org

Комитет арбитров Федерации футбола Украины прекращает сотрудничество с крымским футбольным арбитром Анатолием Жабченко, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Соответствующее решение было принято руководством Комитета после рассмотрения обращения рефери, которое Жабченко лично направил в адрес Комитета.

Арбитр известен тем, что живет на территории Крыма но каждый раз летел на матчи Украинской Премьер-лиги из Симферополя через Москву, тем самым нарушая правила пересечения государственной границы.

Как сообщал УНИАН, в июле Жабченко со скандалом был вынужден отказаться от обслуживание матча на Суперкубок Украины. Тогда сам рефери обвинил СМИ, которые оказывали давление на него и заставили принять решение.

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Теги: #Жабченко ФФУ Комитет арбитров