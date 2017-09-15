ФФУ прекращает сотрудничество с крымским футбольным арбитром Анатолием Жабченко

Комитет арбитров Федерации футбола Украины прекращает сотрудничество с крымским футбольным арбитром Анатолием Жабченко, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Соответствующее решение было принято руководством Комитета после рассмотрения обращения рефери, которое Жабченко лично направил в адрес Комитета.

Арбитр известен тем, что живет на территории Крыма но каждый раз летел на матчи Украинской Премьер-лиги из Симферополя через Москву, тем самым нарушая правила пересечения государственной границы.

Как сообщал УНИАН, в июле Жабченко со скандалом был вынужден отказаться от обслуживание матча на Суперкубок Украины. Тогда сам рефери обвинил СМИ, которые оказывали давление на него и заставили принять решение.