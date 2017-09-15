Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Гладкий в третий раз возвращается в "Карпаты"

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Александр Гладкий заключил соглашение с львовским клубом, сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

Игрок будет выступать под 21-м номером.

Читайте также"Динамо" расторгло контракт с форвардом ГладкимКарьера Гладкого тесно связана с «Карпатами», Александр выступал за львовян с 2012 до 2014 года. В матчах чемпионата Украины он провел 59 матчей и забил 18 голов.

В прошлом сезоне Гладкий на правах аренды также выступал в составе «зелено-белых». Форвард сыграл 13 поединков и забил 4 гола.