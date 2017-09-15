Гендиректор "Шахтера" Палкин: Я уверен, что в ближайшем будущем стадион будет полон.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил об изменениях в работе клуба с болельщиками. В частности, в ближайшее время «горняки» планируют начать системную работу с университетами Харькова, а также тесно взаимодействовать с местными партнерами, сообщил гендиректор в эфире канала «Футбол».

«У «Шахтера» - далекоидущие планы, и я уверен, что в ближайшем будущем стадион будет полон. Хочу отметить, что со следующей домашней игры в перерыве матча будут серьезные активности для болельщиков от мала до велика. Наша задача – чтобы люди не только тратили свое время на просмотр футбола, но и сохраняли неизгладимые впечатления как об игре, так и об околофутбольном шоу.

Мы недавно запустили новый веб-сайт. Не для того, чтобы поменять картинку, а, чтобы быть ближе к болельщикам за счет сильного функционала. Сделали акцент на видео- и фотоконтенте в соответствии с современными, глобальными тенденциями», - рассказал Сергей Палкин.

По словам генерального директора «Шахтера», на ОСК «Металлист» уже открыли ресторан, расположенный под крышей стадиона, и 8 новых корпоративных лож. Также Сергей Палкин отметил, что в Харькове планируется открытие еще одного магазина атрибутики.

Следующий матч в Харькове «Шахтер» проведет 1 октября против львовских «Карпат».