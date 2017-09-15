Фанаты немецкого "Кельна" задержали начало матча с английским "Арсеналом" в Лондоне (видео)

Начало поединка первого тура группового раунда Лиги Европы между английским "Арсеналом" и немецким "Кёльном" в Лондоне было отложено на час по соображениям безопасности, сообщает Football.ua.

В Лондон прибыли 20 тысяч болельщиков Кельна, при том, что билетная квота гостей составляла всего 2.900 мест. Часть безбилетников расположились в различных пабах, однако значительная часть пожелала быть в непосредственной близости к месту события.

Произошли столкновения с кордонами полиции, и было принято отложить начало матча на час для того, чтобы блюстители закона навели порядок.

Кроме того, во второй половине дня, непосредственно перед матчем, поклонники "козлов" устроили грандиозное шествие по улицам Лондона.

Как сообщал УНИАН, "Арсенал" выиграл матч у "Кельна" со счетом 3:1.