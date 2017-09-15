Руководство "Арсенал-Киев" ищет арену в столице для выступления в УПЛ в следующем сезоне

Лидер Первой лиги чемпионата Украины Арсенал-Киев, который еще не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне и опережает своего ближайшего конкурента на 3 очка, строит планы на будущий футбольный год.

Как сообщил в эксклюзивном интервью Sport.ua главный тренер «канониров» Сергей Литовченко, руководство клуба ведет переговоры со столичным стадионом «Старт», на котором хочет построить свою арену.

— У нас есть шикарная база, но, к сожалению, мы не можем принимать там игры Премьер-лиги, - говорит Литовченко. - Наш запасной стадион находится в Борисполе, но насколько он будет соответствовать требованиям ФФУ - покажет время. Открою, может быть, тайну, наше руководство ведет переговоры с киевскими стадионами, с тем же стадионом «Старт», и это планы на ближайшее будущее. Думаю, в конце сезона мы будем более детально общаться с руководством по этому вопросу.

"Конечно, для нас лучшим вариантом будет построить стадион в Счастливом, но мы понимаем, что на это нужно время и средства. Будем выходить как-то из этой ситуации, и я не вижу в этом серьезных проблем, ведь та же Сталь Каменское принимает на Оболони, Олимпик до сих пор не может себе найти постоянного стадиона... Когда зимой мы сядем за стол переговоров с руководством и увидим итоговую турнирную таблицу, то можно будет поговорить более предметно о том, где будет проводить свои игры Арсенал", - добавляет Литовченко.

"Старт" — футбольный стадион расположенный в Шевченковском районе Киева по улице Шолуденко.