Украина сохранила 9-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА после очередной недели еврокубков

По итогам минувшей еврокубковой недели украинские клубы добыли две победы при одном поражении и увеличили свой очковый балланс в рейтинге ассоциаций УЕФА, сообщает официальный сайт Союза.

Донецкий "Шахтер" обыграл итальянский "Наполи" в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы киевское "Динамо" оказалось сильнее албанского "Скенбердеу". В то же время, луганская "Заря" во втором по значимости еврокубке проиграла шведскому "Эстерсунду".

Читайте такжеУкраинские клубы набрали 0,2 балла в рейтинг УЕФАНа счету клубов Украины теперь 35,733 балла. Наша страна в рейтинге ассоциаций на 4,533 балла опережает Турцию, которая замыкает 10-ку сильнейших.

Главным событием рейтинга этой недели стало то, что Англия опередила в таблице Германию в борьбе за 2-3 места - 64,748 против 63,998. Лидером рейтинга по прежнему является Испания - 91, 855. Также в десятку лучших стран входят Италия (63,082), Франция (48,415), Россия (45,382), Португалия (41,582) и Бельгия (37,100).