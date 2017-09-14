"Заря" проиграла шведскому "Эстерсунду" в матче Лиги Европы

Во Львове завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала шведский "Эстерсунд" и уступила, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:2.

После безголевого первого тайма судьба матча была решена в самом начале второй половины игры. Гол забил Саман Годдос. Сема протащил мяч по центру и отдал передачу в штрафную, откуда Годдос неотразимо пробил в дальний угол. Обиднейший гол в контратаке пропускают хозяева поля.

В оставшееся время луганчанам так и не удалось отыграться. Более того, в добавленное арбитром время, на 90+4 минуте Геро забил второй гол, получив мяч после розыгрыша аута, ворвавшись в штрафную и буквально расстреляв ворота луганчан.

Таким образом, "Заря" проиграл первый матч в группе, где кроме "Эстерсунда", соперниками луганчан также являются немецкая "Герта" (Берлин) и испанский "Атлетик" из Бильбао. Их очный матч завершился вничью - 0:0.