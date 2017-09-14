Защитник "Динамо" Хачериди: В перерыве тренеры сказали добавить

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал стартовую игру на групповом этапе Лиги Европы против албанского "Скендербеу", сообщает Football.ua.

"Неожиданная контратака привела к голу в наши ворота, — сказал после матча Евгений. — Ведь до перерыва мы вполне могли забить четыре, а в итоге забили нам. Как-то тяжело было, какие-то вялые были все. Возможно, недооценили соперника. В перерыве тренеры сказали добавить. Мы добавили, выросли скорости. Очень хорошо, что сравнять счет нам удалось в самом начале второго тайма, сразу стало легче", - отметил Хачериди.

"Мне хотелось забить, я даже собирался бить пенальти. На тренировке у меня было два из двух, так что рассчитывал забить, но Мбокани не дал. Ничего, главное, что он забил а мы выиграли", - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Скендербеу" завершился победой киевлян со счетом 3:1.