Хацкевич: "Вам лучше не знать, что я сказал игрокам в перерыве"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в стартовом матче группового турнира Лиги Европы УЕФА над албанским "Скендербеу", сообщает офиицальный сайт "Динамо".

"Как и три дня назад в игре чемпионата, таймы различались в плане агрессивной игры в атаке. Причина в том, что два центральных защитника, от которых в такой игре требуется быстрое начало атаки, смена направления, очень много играли поперек и назад. Неправильно играл и Денис Гармаш, у нас не было игрока между линиями, который должен был эти передачи получать и обострять игру.

Во втором тайме - мощное начало, очень здорово вошел в игру Мораес . После второго мяча мы уже контролировали ход игры. Самое главное - добились победы в первой игре", - начал Хацевич.

На вопрос к тренеру о том, что он говорил игрокам в раздевалке, в перерыве, тренер ответил: "Вам лучше не знать, что я сказал".

Читайте такжеХацкевич сравнил соперника "Динамо" в Лиге Европы с командами УПЛА на вопрос о том, были ли лично у Хацкевича опасения за исход матча после первого тайма или тренер был уверен в том, что команда все равно переломит ход игры и добьется победы, заметил: "Конечно, волнение присутствовало, ведь мы проигрывали после 45 минут, и все могло случится. К тому же в первом тайме соперник достаточно остро контратаковал. Да, может быть, в нашей штрафной моментов было не так уж много, но были средние и дальние удары, о чем мы предупреждали ребят перед игрой. Команда была нацелена, а мы в центральной зоне провалились.

Те моменты, которые мы имели в первом тайме, мы обязаны были реализовывать. Одно дело, если счет 2:0 или 3:0... Я о моменте, когда Денис Гармаш отдавал передачу поперек с трех метров. Затем и Гонсалес сделал то же самое. Нужно брать ответственность на себя. Если бы мы к тому времени уже открыли счет, все это было бы красиво. Но сослагательного наклонения в футболе нет. Нужно сначала добиться результата, а затем уже играть красиво".

Параллельный матч нашей группы завершился вничью. Ожидал ли Хацкевич, что его команда после первого тура возглавит группу?

"На результат матча "Партизан" - "Янг Бойз" я не обращал никакого внимания. Я говорил, что у нас достаточно неплохие команды в группе. Да, громких имен клубов нет, но команды достаточно хорошие. Рано говорить о лидерстве, ведь мы только стартовали в группе. Все будет ясно только в декабре", - подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Скендербеу" завершился победой киевлян со счетом 3:1.