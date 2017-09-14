Лига Европы: в четверг состоялись игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы

23:59, 14 сентября 2017
Футбол
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В четверг состоялись игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

В четверг состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы во всех 12 группах, сообщает официальный сайт соревнований.

Всего в борьбу вступили 24 команды.

Лига Европы. 14 сентября. 1-й тур.

Копенгаген - Локомотив - 0:0

Аполлон - Лион -  1:1

Злин - Шериф - 0:0

Аталанта - Эвертон - 3:0

Риека - АЕК - 1:2

Аустрия - Милан - 1:5

Истанбул Башакшехир - Лудогорец - 0:0

Хоффенхайм - Брага - 1:2

Динамо Киев - Скендербеу - 3:1

Янг Бойз - Партизан - 1:1

Славия (Прага) - Маккаби - 1:0

Вильярреал - Астана - 3:1

Витесс - Лацио - 2:3

Вардар - Зенит - 0:5

Реал Сосьедад - Русенборг - 4:0

Зюлте-Варегам - Ницца - 1:5

ФКСБ (Стяуа) - Виктория - 3:0

Хапоэль Беер-Шева - Лугано - 2:1

Црвена Звезда - БАТЭ - 1:1

Арсенал - Кельн - 3:1

Витория - Зальцбург - 1:1

Заря - Эстерсунд - 0:2

Марсель - Коньяспор - 1:0

Герта - Атлетик - 0:0

Матчи 2-го тура соревнований состоятся 28 сентября.

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Теги: #Лига Европы результаты