Лига Европы: в четверг состоялись игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг состоялись игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы во всех 12 группах, сообщает официальный сайт соревнований. Всего в борьбу вступили 24 команды. Лига Европы. 14 сентября. 1-й тур. Копенгаген - Локомотив - 0:0 Аполлон - Лион - 1:1 Злин - Шериф - 0:0 Аталанта - Эвертон - 3:0 Риека - АЕК - 1:2 Аустрия - Милан - 1:5 Истанбул Башакшехир - Лудогорец - 0:0 Хоффенхайм - Брага - 1:2 Динамо Киев - Скендербеу - 3:1 Янг Бойз - Партизан - 1:1 Славия (Прага) - Маккаби - 1:0 Вильярреал - Астана - 3:1 Витесс - Лацио - 2:3 Вардар - Зенит - 0:5 Реал Сосьедад - Русенборг - 4:0 Зюлте-Варегам - Ницца - 1:5 ФКСБ (Стяуа) - Виктория - 3:0 Хапоэль Беер-Шева - Лугано - 2:1 Црвена Звезда - БАТЭ - 1:1 Арсенал - Кельн - 3:1 Витория - Зальцбург - 1:1 Заря - Эстерсунд - 0:2 Марсель - Коньяспор - 1:0 Герта - Атлетик - 0:0 Матчи 2-го тура соревнований состоятся 28 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter