Лига Европы: в четверг состоялись игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг состоялись игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы во всех 12 группах, сообщает официальный сайт соревнований.
Всего в борьбу вступили 24 команды.
Лига Европы. 14 сентября. 1-й тур.
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Аполлон - Лион - 1:1
Злин - Шериф - 0:0
Аталанта - Эвертон - 3:0
Риека - АЕК - 1:2
Аустрия - Милан - 1:5
Истанбул Башакшехир - Лудогорец - 0:0
Хоффенхайм - Брага - 1:2
Динамо Киев - Скендербеу - 3:1
Янг Бойз - Партизан - 1:1
Славия (Прага) - Маккаби - 1:0
Вильярреал - Астана - 3:1
Витесс - Лацио - 2:3
Вардар - Зенит - 0:5
Реал Сосьедад - Русенборг - 4:0
Зюлте-Варегам - Ницца - 1:5
ФКСБ (Стяуа) - Виктория - 3:0
Хапоэль Беер-Шева - Лугано - 2:1
Црвена Звезда - БАТЭ - 1:1
Арсенал - Кельн - 3:1
Витория - Зальцбург - 1:1
Заря - Эстерсунд - 0:2
Марсель - Коньяспор - 1:0
Герта - Атлетик - 0:0
Матчи 2-го тура соревнований состоятся 28 сентября.