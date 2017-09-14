Гол Ярмоленко попал в пятерку лучших в первом туре Лиги чемпионов (видео)

Гол украинского легионера немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрея Ярмоленко вошел в пятерку лучших в первом туре Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Блестящий удар игрока сборной Украины из-за пределов штрафной площадки в дальний верхний угол ворот был отмечен экспертами Союза европейских футбольных ассоциаций.

Вместе с голом Ярмоленко в список лучших вошли точные удары Гарри Кейна из "Тоттенхэма" в том же матче, Педро Родригеса (Челси), Дженка Тосуна (Бешикташ) и один из двух голов лидера "Барселоны" Лионеля Месси в ворота ПСЖ.

Как сообщал УНИАН, "Боруссия" проиграла "Тоттенхэму" со счетом 1:3.