Гол Ярмоленко попал в пятерку лучших в первом туре Лиги чемпионов (видео)

16:17, 14 сентября 2017
Футбол
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Украинский легионер сравнял счет в матче немецкой "Боруссии" и английского "Тоттенхэма".

Ярмоленко забил очень красивый гол в матче Лиги чемпионов / Reuters

Гол украинского легионера немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрея Ярмоленко вошел в пятерку лучших в первом туре Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Блестящий удар игрока сборной Украины из-за пределов штрафной площадки в дальний верхний угол ворот был отмечен экспертами Союза европейских футбольных ассоциаций.

Вместе с голом Ярмоленко в список лучших вошли точные удары Гарри Кейна из "Тоттенхэма" в том же матче, Педро Родригеса (Челси), Дженка Тосуна (Бешикташ) и один из двух голов лидера "Барселоны" Лионеля Месси в ворота ПСЖ.

Как сообщал УНИАН, "Боруссия" проиграла "Тоттенхэму" со счетом 1:3.

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Теги: #Ярмоленко гол Боруссия#Ярмоленко Лига чемпионов гол