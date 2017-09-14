"Карпаты" представили нового главного тренера

Испанский специалист Серхио Наварро подал в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге, связанном с изменениями в тренерском штабе, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Вместе с тем, исполнительный директор клуба Дарио Друди представил журналистам нового руководителя, которым стал Сергей Зайцев. До этого Сергей Ларионович занимал должность спортивного директора клуба, а в прошлом году уже возглавлял первую команду.

В тренерский штаб Сергея Зайцева войдут Владимир Беззубяк, Михаил Дячук-Ставицкий, а также Владимир Марчук, который будет работать с вратарями.

Как сообщал УНИАН, Наварро ушел в отставку после разгромного поражения в матче Премьер-лиги против ровенского "Вереса" со счетом 1:6.