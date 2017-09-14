Онлайн-трансляция "Динамо" - "Скендербеу" - 3:1: Лига Европы, 1-й тур
В Киеве проходит стартовый матч второго по значимости еврокубка.
Сегодня в Киеве проходит стартовый матч групповго этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимает албанский "Скендербеу".
Встречаются один из фаворитов группы с явным аутсайдером.
Киевское "Динамо" нынешний еврокубковый сезон начинало в Лиге чемпионов, но после уверенной домашней победу над швейцарским "Янг Бойз" (3:1) сенсационно уступило сопернику в гостях - 0:2 и выбыло в Лигу Европы.
Интересно, что на следующем этапе квалификации уже "Янг Бойз" дважды проиграл московскому ЦСКА и, вслед за "Динамо", выбыл в Лигу Европы.
А спустя несколько дней, слепой жребий в Монако свел швейцарский и украинский коллективы в одну группу. Именно эти две команды и считаются фаворитами в квартете с о "Скендербеу" и сербским "Партизаном". А их очное противостояние теперь будет вдвойне принципиальным.
Матч "Динамо" - "Скендербеу" начнется на НСК "Олимпийский" в 20.00.
ТВ-трансляция на телеканале "Футбол 1".
Добрый вечер!
Мы начинаем!!!
Стали известны стартовые составы команд:
Динамо: 35. Коваль М., 23. Пиварич, 24. Вида, 34. Хачериди, 44. Кадар, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 25. Гонсалес Д., 70. Мбокани
Запасные: 72. Рудько, 42. Миколенко, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 20. Гусев О., 11. Жуниор Мораес, 22. Кравец
Скендербеу: 1. Шехи, 3. Мици, 5. Яшаница, 19. Османи, 32. Вангели, 33. Радаш, 22. Дита, 88. Лилай, 17. Музака, 78. Аденийи, 90. Соу А.
Запасные: 95. Текья, 6. Алити, 7. Гавазай, 10. Шкодра, 21. Сахити, 26. Таку, 14. Нешпор
Стоит отметить, что болельщиков в Киеве на НСК "Олимпийсикй" на удивление много, Как для такого соперника - более чем скромного албанского "Скендербеу", я бы даже сказал ОЧЕНЬ много.
Капитаном "Динамо" является Сергей Сидорчук. Первые матчи после уходя Ярмоленко. Многое в новинку...
Матч начался!
1. Мяч развели с центра поля игроки "Скендербеу". И сразу же атака киевлян, Гармаш неудачно пробрасывал мяч в сторону штрафной площадки. Затем не совсмем удачно разыграли стандарт после нарушения гостей на Буяльском.
2. Еще раз мяч прилетает в штрафную "Скендербеу" - Яшаница в борьбе с Мбокани выбивает мяч в сторону центра поля.
3. Еще одна атака киевлян - Вижа навешивает с фланга и защитники вновь выносят мяч. "Динамо" пока имеет полное преимущество.
4. Первая атака гостей - Авденийи оказывается вне игры.
5. Авденийи отдавал острый пас из глубины поля - в защите четко играет Буяльский.
6. Яшаница получает травму в игровом эпизоде в центре поля.
7. Мици навесил в штрафную "Динамо" - Коваль уверенно забрал мяч.
9. Авденийи бил по воротам из-за линии штрафной после многоходовой комбинации совей команды - мимо ворот.
10. Опаснейшая ответная атака "Динамо" - Цыганков бьет в защитника, зарабатывает угловой.
11. Угловой в исполении Цыганкова был неудачным - мяч улетел от защитников в центр поля.
12. Вида проходит по центру и из-за нерасторопности защитников и неуклюжей срезки вратаря зарабатывает угловой.
13. Вмда подает - защитник вновь головой выбивает мяч.
14. Опаснейший ответ албанцев - Соу бьет с линии штрафной и мяч проходит рядом со штангой.
15. Еще одна атака албюанцев - Лилай бьет с дальней дистанции выше ворот.
16. Гармашшшшш.... Мбокани отдал острейшую передачу и Дени не сориентировался в штрафной, позволив вратарю выбить мяч в аут. Отличный момент у "Динамо".
17. Еще одна атака киевлян - Цыганков пробил с дальней дистанции, мяч прошел рядом со штангой.
19. В очередной атаке "Динамо" навес Виды - Гонсалес не смог дотянуться до мяча, уступив в верховой борьбе игроку "Скендербеу".
20. Очнредной угловой в исполнении "Динамо", Сидорчук пробил с линии штрафной прямо в игрока албанской комнады.
21. Вторая волна атаки "Динамо" - Авинийи заработал аут в борьбе с игроком атаки "Динамо".
22. Цыганков подал со штрафного в сторону ворот "Скендербеу" - слишком сильно. Мяч улетает за линию ворот.
23. Предупреждение Гонсалесу - грубая игра против Вангели.
25. Хачериди выигрывает борьбу у албанского защитника - аут бросает Вида.
26. Хацкевич очень нервничает и предъявляет серьёзные претензии Гармашу.
27. Грубый фол Музаки - судья обходится без предупреждения, устная беседа.
28. Цыганков подает штрафной - Вида бьет с убойной позиции, мяч пролетет рядом со штангой.
29. Еще одна атака "Динамо" - Цыганков отдает пас на Мбокани - слишком сильный и неточный, мяч у вратаря "Скендербеу".
30. Музака совершил быстрый проход по флангу но сделал очень плохую верховую подачу - мяч ушел за ворота "Динамо".
31. Пенальти??? НЕТ!!! Виду, казалось, сбили в штрафной площади в опаснейшей ситуации, но судейскйи свисток молчит. Арбитр сохраняет интригу...
32. А сейчас Мбокани в спорном оффсайде после паса из глубины поля. Тут арбитры уже чудят... Гол Демьерси не засчитан.
34. Телевизионный повтор момента с пенальти показывает, что албюанец сыграл в мяч и Виду не трогал...
35. Многоходовая комбинация киевлян заканчивается ударом Дерлиса Гонсалеса - мяч надежно накрывает вратарь.
37. Мбокани навешивает с угла поля, мяч от Цыганкова отскаквает к защитниу "Скендербеу".
38. Против Сидорчука нарушают правила в центре поля. Преимущество киевлян, которое было в самом начале игры, как-то и куда-то неожиданно испарилось...
39. И ГОЛ... Музака открывает счет точным дальним ударом - 0:1.
40. Коваль совершил явную ошибку. Удар с дальней дистанции, плюс, игрока никто не закрывал...
41. Ответ "Динамо" - Цыганков бьет крайне неточно со штрафного.
42. Предупреждение получает Музака - грубая игра против Мбокани.
43. Цыганков подает со штрафного - Кадар сбрасывает мяч головой, оффсайд у Мбокани.
44. Очередную атаку "Динамо" срывает Вангеле, отобрав мяч у Дерлиса Гонсалеса.
45. Фэйр-плей в действии - Гармаш помогает сопернику Усмани, которому свело ногу...
45+1. МБОКАНИИИИИИ... Еще один опаснейший удар с дальней дистанции - мяч пролетает рядом со штангой.
45+2. И очередной неудачный штрафной в исполнении Цыганкова под занавес. Болельщики свистят, крайне недовольный гул на "Олимпийском"...
ПЕРЕРЫВ
Второй тайм начался
46. Игроки "Динамо" развели мяч с центра поля. Мораес тут же бежит вперед и с фланга простреливает в штрафную гостей - защитники на высоте.
47. И вновь Мораес начал атаку, Мбокани бьет через себя - мимо. Киевляне активно начинают тайм.
48. ИГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! СИДУРЧУУУУККККК - 1:1
49. Красивый, сильный и - главное - точный удар в верхний угол удался новоиспеченному капитану киевской команды.
50. Следом еще одна атака "Динамо" И ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРАЕС - 2:1!!!!!!
51. Гонсалес отдал шикарную передачу на противоположный фланг и Моаесу оставалось только подставить ногу, чтобы покатитьь мяч в пустые ворота.
54. Мбокани отдал отличный пас, а Гонсалес в борьбе с защитником нарушил правила.
55. Игроки "Скендербеу", кажется, совсем потерялись на поле киевского НСК "Олимпийский"...
56. Ответ аланцев - Музака прорывется в штрафную площадь, но нарушает правила в борьбе в штрафной на Виде.
57. Предупреждение Вангели - и опаснейший штрафной для "Динамо".
58. Травма у Османи - пауза в игре перед штрафным "Динамо".
59. Мораес бьет со штрафного - неудачно - мяч летит выше ворот.
60. Замена у "Скендербеу" - вместо Османи вышел на поле Гавазай.
61. Опасный штрафной для албанцев - Радаш бьет и попадает в стенку, угловой.
62. Угловой у албанцев не получился - защитники киевлян вынесли мяч к центру поля.
63. Мбокани и Гонсалес разыграли накоротке, удар последнего пришелся в защитника - угловой.
64. ПЕНАЛЬТИ!!!! Кадара сбил Мици. Предупреждение защитнику "Скендербеу".
65. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ"!!!!!!!!!! МБОКАНИИИИИИИИИ!!!!! Реализовал пенальти - 3:1.
66. Фол на Дерлисе Гонсалесе.. Албанцы отчаянно протестуют, судья неумолим.
67. Радаш нарушал правила и судья с ним провел небольшую профилактическую беседу.
68. Пиварич исполнил потенциально опасный штрафной - защитники легко выбили мяч.
69. Замена у "Скендербеу" - Алити вместо Яшаницы.
70. Алити в первом ж своем дествии в борьбе с Мораесом заработал удар от ворот. Мя ушел от бразильца.
71. Замена у "Динамо" - Морозюк вместо Цыганкова.
72.Предупреждение Буяльскому - грубая игра. Сбил Гавазая в центре поля.
73. Пауза в игре. Серьёзная травма у Гавазая.
74. Неудачно выполнили штафной гости - киевляне легко выбили мяч ближе к центру, в аут.
75. Опаснейший проход Алисо - лишь Кадар сумел выбить мяч на угловой.
76. Замена у "Скедербеу" - Сахити вмести Авденейи.
77. Очередная атака "Динамо" - Мбокани бьет мимо ворот.
78. Мбокани навешивает с фланга то ли на Гонсалеса, то ли на Мораеса - мяч приходит к защитникам...
79. Заметно успокоилась игра после третьего гола "Динамо"...
80. Морозюк навешивает с фланга, Буяльский не допрыгнул до мяча в борьбе с защитником. Опасный был момент.
81. "Динамо" одерживает четвертую подряд домашнюю победу в еврокубках сегодня.
82. Радаш нарушает правили и "привозит" Динамо опасный штрафной.
83. Морозюк пробил классно - вратарь выбивает мяч.
84. Замена в "Динамо" - ОЛЕГ ГУСЕВ вместо Гонсалеса
85. Сидорчук тут же отдает Гусеву капитанскую повязку. Авторитет 34-летнего ветерана непререкаем.
86. Вангели опасно пробивал по воротам "Динамо" после многоходовой комбинации своей команды - намного выше ворот.
87. Мбокани и Мораес закрутили карусель в штрафной "Скендербеу" - заработали лишь угловой. После углового Мбокани не смог как следует ударить по воротам...
88. Морозюк лежит на газоне и держится за ребра - игрок "Скендербеу" попал мячом впо ребрам игрока киевлян.
89. Сру прошел в штрафную площадь "Динамо" - Кадар играет надежно в обороне и выбивает мяч на угловой.
90. Предупреждение получат Радаш - удар по лицу Мбокани.
3 минуты добавляет арбитр к основному времени матча.
90+1. Гавазаййййй.... Шикарный момент у игрока "Скендербеу" и опаснейший удар по воротам. Мяч Коваль переводит на угловой.
90+2. После углового Коваль спокойно и уверенно ловит мяч.
МАТЧ ОКОНЧЕН
С ПОБЕДОЙ!!!!!
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