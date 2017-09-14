Где смотреть матчи "Динамо" и "Зари": Лига Европы, 1 тур
14:32, 14 сентября 2017Футбол
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Поединки украинских клубов во втором по рангу еврокубке покажут общественнонациональный и специализированный кабельный телеканалы.
Фото Jonas Sveningsson via flickr.com
Матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы, которые состоятся сегодня, можно будет увидеть по двум разным телеканалам.
Читайте также"Динамо" и "Заря" являются фаворитами в матчах 1-го тура Лиги ЕвропыПоединок "Динамо" - "Скендербеу" будет транслировать телеканал "Футбол 1". Начало показа - в 19.50. Сам поединок стартует в 20.00.
Игру "Заря" - "Эстерсунд" покажут в эфире телеканала "Украина". Начало трансляции - в 21.50. Старт матча запланирован на 22.05.
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