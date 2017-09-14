Где смотреть матчи "Динамо" и "Зари": Лига Европы, 1 тур

Матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы, которые состоятся сегодня, можно будет увидеть по двум разным телеканалам.

Читайте также"Динамо" и "Заря" являются фаворитами в матчах 1-го тура Лиги ЕвропыПоединок "Динамо" - "Скендербеу" будет транслировать телеканал "Футбол 1". Начало показа - в 19.50. Сам поединок стартует в 20.00.

Игру "Заря" - "Эстерсунд" покажут в эфире телеканала "Украина". Начало трансляции - в 21.50. Старт матча запланирован на 22.05.