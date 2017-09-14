"Динамо" и "Заря" являются фаворитами в матчах 1-го тура Лиги Европы

Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" проведут стартовые поединки в групповом раунде Лиги Европы сезона-2017/2018. Киевляне на НСК "Олимпийский" принимают "Скендербеу" из Албании, а "Заря" во Львове сыграет со шведским "Эстерсундом".

Оба украинских клуба являются фаворитами в своих парах, согласно букмекерским котировкам.

Как сообщает специализированный портал Betexplorer, средний коэффициент на победу "Динамо" составляет всего 1,13, тогда как на победу "Скендербеу" - сверхвысокий коэффициент 20,63. По мнению букмекеров, у албанского клуба наименьшие шансы на победу среди всех участников 1-го тура ЛЕ. Ничья в матче "Динамо" - "Скендербеу" оценивается коэффициентом 7,87.

"Заря" также считается фаворитом в паре с "Эстерсундом", пусть и не таким безусловным. Коэффициент на победу "Зари" - 1,99, на ничью - 3,37, а на победу шведского клуба - 3,89.

Отметим, что начало матча "Динамо" - "Скендербеу" - 20.00. А игра "Заря" - "Эстерсунд" стартует в 22.05.