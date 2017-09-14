Порошенко поздравил "Шахтер" с успешным стартом в Лиге чемпионов

13:55, 14 сентября 2017
Футбол
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Президент Украины назвал победу донецкой команды заслуженной.

Итальянская пресса под впечатлением от игры

Президент Украины Петр Порошенко поздравил донецкий "Шахтер" с победой в стартовом матче Лиги чемпионов на своей странице в Facebook.

"Сильная игра - заслуженная победа! Поздравляю "Шахтер" с успешным стартом в "Лиге чемпионов". Так держать!", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" обыграл итальянский "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1.

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Теги: #Шахтер - Наполи#Порошенко поздравил Шахтер