"Фильм ужасов": итальянская пресса не пожалела эпитетов для "Шахтера" и "Наполи"

Итальянские СМИ поразила победа донецкого "Шахтера" над "Наполи" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. В то же время игра неаполитанской команды заслужила много критики в материалах журналистов Апеннин, сообщает zbirna.com.

«Много ошибок, некоторые — грубые, поздняя реакция, — расписывает события матча "Шахтер" — "Наполи" журналист Corriere dello Sport с места событий. — Первые 20 минут — фильм ужасов. Тайсон забил и мог повторить. Шахтер был хорош своими скоростными нападающими.

Гости подарили сопернику целый час, в течение которого тот мог делать, что хотел. Ляп Рейны позволил украинцам удвоить перевес. Гол Милика с пенальти подарил гостям надежду, но очень хорош был Пятов, выручавший в нескольких моментах. В свою очередь, мог увеличить перевес и "Шахтер", однако Рейна больше не ошибался, а Коваленко пробил прямо в него».

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Издание Tuttosport вышло с заголовком "Ой, Италия! Падение "Наполи" в Украине". При этом ключевым моментом встречи итальянцы все же считают не столько гол Тайсона, сколько ляп голкипера Пепе Рейны, после которого забил Факундо Феррейра. "Гола Милика недостаточно, а ошибка Рейны сыграла огромное значение", - пишут они.

Не слишком склонны драматизировать журналисты La Gazzetta dello Sport. Дескать, могло быть лучше, но гости слишком поздно включились по-настоящему, а Сарри следовало произвести замены раньше, ведь выход Мертенса и Аллана на поле едва ли не в корне изменил ситуацию.

«Хорошее начало в исполнении гостей не имело продолжения, — пишет обозреватель. — Затем неаполитанцы начали играть в ритме, удобном для "Шахтера". Хозяева этим воспользовались, и гол Тайсона ошеломил гостей. Гол явно не входил в их планы, и игра сломалась — Хамшик и Милик еще долго не могли найти своего места на поле», - сказано в статье.

Напомним, что вчера Харькове на ОСК "Металлист" "Шахтер" обыграл "Наполи" в 1-м туре Лиги чемпионов - 2:1.