В рейтинге ФИФА Украина заняла 24-е место, сборная России обновила свое дно

Сегодня опубликован новый рейтинг национальных сборных по футболу, сообщает fifa.com.

Сборная Украины, которая за предыдущий месяц одержала победу над Турцией и проиграла Исландии, поднялась на три позиции и занимает 24-е место.

Сборная России установила антирекорд, заняв самое низкое в своей истории 64-е место в рейтинге ФИФА.

Россияне с 558 очками опустились на две позиции в списке, обновив личный антирекорд. Худшим результатом сборной России до этого было 63-е место в июньском рейтинге этого года. Россияне расположилась ниже сборных Алжира (63-е место), Китая (62-е), Ямайки (61-е) и Панамы (60-е).

Возглавляют список лучших команд немцы. На втором месте идет сборная Бразилии, на третьем — Португалии. Кроме них, в топ-10 вошли команды Аргентины, Бельгии, Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.