В рейтинге ФИФА Украина заняла 24-е место, сборная России обновила свое дно

12:15, 14 сентября 2017
Футбол
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Сборная России по футболу расположилась ниже сборных Алжира, Китая, Ямайки и Панамы.

Россияне установили антирекорд / Azerbaijan-IRS.com

Сегодня опубликован новый рейтинг национальных сборных по футболу, сообщает fifa.com

Сборная Украины, которая за предыдущий месяц одержала победу над Турцией и проиграла Исландии, поднялась на три позиции и занимает 24-е место. 

Сборная России установила антирекорд, заняв самое низкое в своей истории 64-е место в рейтинге ФИФА.

Россияне с 558 очками опустились на две позиции в списке, обновив личный антирекорд. Худшим результатом сборной России до этого было 63-е место в июньском рейтинге этого года. Россияне расположилась ниже сборных Алжира (63-е место), Китая (62-е), Ямайки (61-е) и Панамы (60-е).

Возглавляют список лучших команд немцы. На втором месте идет сборная Бразилии, на третьем — Португалии. Кроме них, в топ-10 вошли команды Аргентины, Бельгии, Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.

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Теги: #рейтинг ФИФА