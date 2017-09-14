Шевченко: Матч "Шахтера" против "Наполи" дал много информации

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который побывал на матче Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Наполи», поделился своими впечатлениями от поединка.

«Был интересный футбол. «Наполи» играл хорошо, очень активно во втором тайме. Но гостей подвела реализация, а матч получился хорошим. Он дал много информации.

Коваленко? Не буду оценивать его игру сегодня. В сборной он играет именно так и выполняет те функции, как мы его просим. Поэтому матч с Исландией Коваленко отыграл на хорошем уровне, но результат встречи получился негативным. Ответственность за результат несу я, и те игроки, которые выходили на поле, выполняли установку, которую им давал.

Я смотрел на игру в общем. Степаненко отдал великолепную голевую передачу. В четверг поеду посмотреть на «Динамо». Надеюсь, у киевлян будет хороший старт в Лиге Европы.

Матч мне было интересно смотреть. Когда играет «Наполи», то эта команда всегда создает много моментов. В «Шахтере» же много хороших быстрых футболистов. Обе команды показали интересный футбол. Результат получился по игре".

Наставник сборной также прокомментировал повреждение защитника Ивана Ордеца.

"Меня любая потеря беспокоит. Нас ждут две важнейшие игры. Сохраняем прекрасные шансы, поэтому потеря любого игрока – это не очень хорошо для нас. Надеюсь, к сбору все будут в строю. Буду ждать игроков с хорошим настроением и в хорошей физической форме.

Время еще есть. Пусть ребята сейчас сосредоточатся на играх в своих клубах. Сентябрь будет насыщенным по играм. И я, и мои помощники будем просматривать многие матчи. Желаю и «Заре», и «Динамо», и «Шахтеру» в предстоящих матчах только удачи», отметил Шевченко, которого цитирует Xsport.