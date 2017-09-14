Ярмоленко получил лучшую оценку в команде за матч против "Тоттенхэма" (видео)

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком в составе немецкого клуба в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

Ярмоленко сравнял счет в матче и получил оценку 7.14 от портала WhoScored. Выше оценка - только у трех футболистов "Тоттенхэма" (Кейн, Сон Хюн-Мин и Дайер).

Напомним, в среду Ярмоленко впервые появился в стартовом составе «Боруссии» и забил гол уже на 11-й минуте в поединке на "Уэмбли". Ранее украинец вышел на замену в матче бундеслиги с «Фрайбургом» (0:0).