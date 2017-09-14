Фонсека: Мы в самом начале много рисковали

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Наполи» (2:1).

«Мы прекрасно понимали, что у нас будет соперник высочайшего уровня. Думаю, мы сегодня не можем не выделить наших игроков, которые провели хорошую игру, в самом ее начале много рисковали, чтобы затем развивать свои атаки. Был гол, затем было еще несколько голевых моментов, в частности — у Тайсона.

Мы также хорошо показывали себя в сдерживании соперника, лишая его возможности играть через центр, где он был необычайно силен.

Во втором тайме «Наполи» создавал больше опасностей нам. Наша линия обороны села, и гости получили больше возможностей для развития своих атак. Не буду скрывать, что у «Наполи» было несколько моментов, но мы затем смогли забить. В заключении скажу, что мы выиграли заслуженно и по делу.

Вы слишком преувеличиваете ситуацию по Коваленко. Он сильный эмоционально игрок. Вряд ли одна игра сможет его надломить. Я говорил это уже не раз и повторюсь: я ему полностью доверяю. Для меня он один из лучших молодых игроков Украины. Сегодня он вышел на поле и отдал на нем максимум себя, показав все, чего он стоит.

На самом деле мы за ним внимательно следили, но он сам нам показывал, что может продолжать играть. По поводу его травмы я пока ничего сказать не могу. Мы еще должны ее оценить. Сейчас у меня даже не было времени, чтобы поговорить с ним», — сказал Фонсека передает Sport Arena.