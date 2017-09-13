Гол Ярмоленко не помог "Боруссии" избежать поражения в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)
23:53, 13 сентября 2017Футбол
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"Тоттенхэм" уверенно переиграл клуб из Дортмунда.
Ярмоленко забил на "Уэмбли" / Reuters
В среду в Европе состоялись восемь поединков 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" "Тоттенхэм"обыграл дортмундскую "Боруссию" - 3:1. На 11-й минуте встречи первый гол за дортмундский клуб провел Андрей Ярмоленко. Однако лучшим игроком матча стал форвард хозяев Харри Кейн - на его счету дубль в ворота немцев и голевой пас.
Группа Е
"Марибор" - "Спартак" - 1:1
"Ливерпуль" - Севилья" - 2:2
Группа F
"Фейеноорд" - "Манчестер Сити" - 0:4
"Шахтер" - "Наполи" - 2:1
Группа G
"Лейпциг" - "Монако" - 1:1
"Порту" - "Бешикташ" - 1:3
Группа Н
"Реал" - АПОЕЛ - 3:0
"Тоттенхэм" - "Боруссия" - 3:1
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