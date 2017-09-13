Гол Ярмоленко не помог "Боруссии" избежать поражения в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

В среду в Европе состоялись восемь поединков 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" "Тоттенхэм"обыграл дортмундскую "Боруссию" - 3:1. На 11-й минуте встречи первый гол за дортмундский клуб провел Андрей Ярмоленко. Однако лучшим игроком матча стал форвард хозяев Харри Кейн - на его счету дубль в ворота немцев и голевой пас.

Группа Е

"Марибор" - "Спартак" - 1:1

"Ливерпуль" - Севилья" - 2:2

Группа F

"Фейеноорд" - "Манчестер Сити" - 0:4

"Шахтер" - "Наполи" - 2:1

Группа G

"Лейпциг" - "Монако" - 1:1

"Порту" - "Бешикташ" - 1:3

Группа Н

"Реал" - АПОЕЛ - 3:0

"Тоттенхэм" - "Боруссия" - 3:1