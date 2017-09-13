"Шахтер" обыграл "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионов

В Харькове на ОСК "Металлст" завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" принимал итальянский "Наполи" из Неаполя и обыграл соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1

Горняки активно начали матчи и уже на 15-й минуте открыли счет. После передачи с правого фланга от Срны Феррейра сделал скидку на Тайсона, который, подработав мяч, точно пробил в ближний угол.

А после перерыва, на 58-й минуте, горняки удвоили свое преимущество. Степаненко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Рейна ошибся на выходе и Факундо Феррейра отправил мяч в пустые ворота. На 71-й минуте Аркадиуш Милик с пенальти забил первый ответный гол, но на большее итальянцев не хватило.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

В параллельно проходившем матче Группы F "Манчестер Сити" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0.

Матчи 2-го тура группового этапа ЛЧ в квартете с участием "Шахтера" состоятся 26 сентября.