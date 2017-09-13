Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию" в матче Лиги чемпионов с "Тоттенхемом"
22:02, 13 сентября 2017Футбол
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Украинец сравнял счет в игре.
Андрей Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию" / bild.de
Украинский легионер Андрей Ярмоленко забил первый гол за дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец точным ударом на 11-й минуте сравнял счет.
Ранее игроки "Тоттенхэма" открыли счет в дебюте матча, на 4-й минуте.
Однако после первого тайма перевес в счете в матче в Лондоне, на легендарной арене "Уэмбли", вновь был на стороне "Тоттенхэма" - 2:1.
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