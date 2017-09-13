Хацкевич сравнил соперника "Динамо" в Лиге Европы с командами УПЛ

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предстоящем матче с албанским «Скендербеу» в 1-м туре Лиги Европы.

«Если сравнивать албанцев с нашими командами, то это «Александрия» или «Ворскла». «Скендербеу» — организованная команда, обороняется компактно, неплохо выходит в атаку. Есть и мощные футболисты, которым стоит уделить особое внимание. В любом случае эту команду нельзя недооценивать.

Любого соперника надо уважать. С выходом на футбольное поле все команды равны. Да, есть много нюансов — уровень игры, класс исполнителей и так далее, но все это надо доказывать на футбольном поле. Поэтому будем стараться воплотить все задумки в жизнь. Также важен и настрой, но это уже сугубо мой сектор ответственности, где все зависит от меня.

Это первый матч в Лиге Европы, но нет смысла по особому настраивать ребят. Все всё понимают, мы готовимся полноценно. Мы уже увидели, как играет соперник, какие у них особенности, и как с ними нужно играть. Поэтому готовимся к старту в ЛЕ, рассчитывая на победу», – сказал Хацкевич, которого цитирует Sport Arena.

Матч состоится завтра, 14 сентября, на столичном НСК "Олимпийский". Начало – в 20.00.