"Шахтер" (U-19) уступил сверстникам из "Наполи" в Юношеской лиге УЕФА

"Шахтер" (U-19) уступил сверстникам из "Наполи" в матче 1-го тура Юношеской лиги УЕФА со счетом 1:2, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок состоялся на тренировочной базе харьковского "Металлиста" в поселке Высокий. Под конец первой половины гостям удалось открыть счет. На 44-й минуте забил Джанлука Гаэтано. Во втором тайме горняки провели ответный гол. На 71-й минуте отличился Андрей Кулаков. Но спустя минуту неаполитанцы вновь вышли вперед. Алессио Дзербин забил второй мяч "Наполи" на 72-й минуте.

После этого у гостей было два удаления. На 80-й минуте покинул поле Чиро Пальмери, а на 90+3-й пришлось уйти Джузеппе Эспозито. Но численное преимущество "Шахтеру" не помогло хотя бы сравнять счет.

Напомним, сегодня вечером, на ОСК "Металлист" в Харькове, в 1-м туре Лиги чемпионов сыграют первые команды "Шахтера" и "Наполи". Начало - в 21:45.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.