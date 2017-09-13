В чемпионате России футболисты переоделись в форму "контролеров"

16:24, 13 сентября 2017
Футбол
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Стюарды одолжили свои манишки одной из команд. 

 

В чемпионате России по футболу среди любительских клубов (ЛФК) произошел курьезный случай. 

Футболисты иркутского «Зенита» отыграли матч c новосибирской «Сибирью» в манишках стюардов. Об этом сообщает страница новосибирского клуба «ВКонтакте».

«Зенит» забыл привезти гостевой комплект амуниции, из-за чего обе команды вышли на поле в одинаковой синей форме. Судья не мог различить футболистов и отказался начинать игру. «Зениту» должны были засчитать техническое поражение, но спортсмены попросили у стюардов, обслуживающих матч, манишки. В итоге иркутская команда вышла на матч в салатовых накидках с надписью «контролер-распорядитель».

Встреча завершилась разгромной победой «Сибири» со счетом 7:0.

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Теги: #курьез в чемпионате России#команды в одинаковой форме