В чемпионате России футболисты переоделись в форму "контролеров"
16:24, 13 сентября 2017Футбол
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Стюарды одолжили свои манишки одной из команд.
Футболисты переоделись в форму стюардов / ФК «Сибирь»
В чемпионате России по футболу среди любительских клубов (ЛФК) произошел курьезный случай.
Футболисты иркутского «Зенита» отыграли матч c новосибирской «Сибирью» в манишках стюардов. Об этом сообщает страница новосибирского клуба «ВКонтакте».
«Зенит» забыл привезти гостевой комплект амуниции, из-за чего обе команды вышли на поле в одинаковой синей форме. Судья не мог различить футболистов и отказался начинать игру. «Зениту» должны были засчитать техническое поражение, но спортсмены попросили у стюардов, обслуживающих матч, манишки. В итоге иркутская команда вышла на матч в салатовых накидках с надписью «контролер-распорядитель».
Встреча завершилась разгромной победой «Сибири» со счетом 7:0.
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