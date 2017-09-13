В чемпионате России футболисты переоделись в форму "контролеров"

В чемпионате России по футболу среди любительских клубов (ЛФК) произошел курьезный случай.

Футболисты иркутского «Зенита» отыграли матч c новосибирской «Сибирью» в манишках стюардов. Об этом сообщает страница новосибирского клуба «ВКонтакте».

«Зенит» забыл привезти гостевой комплект амуниции, из-за чего обе команды вышли на поле в одинаковой синей форме. Судья не мог различить футболистов и отказался начинать игру. «Зениту» должны были засчитать техническое поражение, но спортсмены попросили у стюардов, обслуживающих матч, манишки. В итоге иркутская команда вышла на матч в салатовых накидках с надписью «контролер-распорядитель».

Встреча завершилась разгромной победой «Сибири» со счетом 7:0.