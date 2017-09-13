Вице-президента ФФУ Костюченко обвинили в построении карьеры на основе подделанного диплома КПИ - СМИ

В распоряжение сайта Sport Arena попали документы, проливающие свет на серьезные махинации, в которых может быть замешан первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Согласно данным, которыми располагают журналисты, в 2014 году против Костюченко прокуратура открыла дело в связи с якобы фальшивым дипломом Киевского политехнического института. По документам, которые предоставили в КПИ, Вадим Костюченко не получал диплом этого вуза.

Другие материалы доказывают, что Костюченко использовал этот диплом для получения степени магистра в еще двух вузах – Киевском национальном университете (Институт международных отношений) и Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Благодаря этому Костюченко получил III ранг государственного служащего. Затем, во времена Виктора Януковича, он стал чиновником и работал в трех государственных структурах.

Кроме того, ранее Костюченко дважды работал в «Динамо» – заместителем руководителя службы корпоративных программ и связей с общественностью (1999-2003 годы) и вице-президентом (2005-2010 годы). Костюченко запомнился в киевском клубе противостоянием с болельщиками ультрас.

Читайте такжеКличко уволил своего заместителя Бондаренко, которого подозревают в фальсификации диплома о высшем образованииВ 2014 году Костюченко фигурировал в СМИ как один из организаторов титушек во время Майдана. Тем не менее, сразу после "Революции Достоинства" он сумел вовремя принять правильную сторону. Его назначили на должность руководителя Приемной граждан в Администрацию Президента Украины.

По неофициальной информации Sport Arena, при проверке документов и поступил сигнал о первом поддельном дипломе Вадима Костюченко. Якобы тогдашний глава АП Борис Ложкин лично отдал приказ разобраться по этому поводу. Правда начала всплывать наружу, в октябре 2014 года было открыто даже криминальное дело по этому факту. Но на тот момент, Костюченко, похоже, успел обзавестись связями такого уровня, что умудрился замять целое криминальное производство против самого себя. Материалы дела пропали.

В распоряжении Sport Arena также есть данные по этому делу:

Номер криминального производства – N942014100000001195№1

Дата внесения в ЄРДР – 10.10.2014

Прокуратура г. Киева. Следователь – Підлісний О. А.

Но самое главное в этой всей истории – этот документ из материалов следствия:

Ответ КПИ на запрос о том, выдавался ли диплом ЛО ВЕ №0001912 от 01.03.1997 для Костюченко Вадима Константиновича. За подписями всех официальных лиц этого университета официальный документ гласит: в архивах КПИ нет такого диплома, и Вадиму Костюченко он не выдавался.

Простыми логическими рассуждениями можно заключить, что диплом магистра международной информации института им. Т. Шевченко КВ №17514933 от 05.04.2002 г. (регистрационный № 002), выданный Костюченко Вадиму Константиновичу, недействительный.

Интересно, что в официальной биографии Костюченко на официальном сайте ФФУ нет ни единого упоминания о полученном дипломе магистра международной информации в Киевском национальном университете имени Т. Шевченко. Это выглядит удивительно, особенно если учесть, что указанное образование в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины невозможно получить без первого высшего образования.

Если диплом КПИ был действительно поддельным, такие действия Костюченко подпадают под статью 358 Криминального кодекса Украины, часть 4: «Использование заведомо поддельного документа наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет».

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко был уличен в подделке диплома об образовании, и Виталий Кличко был вынужден уволить подчиненного.