Зозуля про разбитую голову в первом матче за "Альбасете": Все хорошо, небольшая царапина

Украинский легионер испанского "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал свою травму, полученную в первом же матче за новый испанский клуб, на личной страничке в сети Facebook.

"Все хорошо, небольшая царапина, степлером заделали", - написал Зозуля.

Результатом самоотверженной борьбы Зозули стал эпизод в конце игры, когда в столкновении с защитником Луго он разбил голову.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Роман Зозуля стал игроком испанского "Альбасете"

Украинец подписал контракт сроком на 1 сезон.