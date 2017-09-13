Зозуля про разбитую голову в первом матче за "Альбасете": Все хорошо, небольшая царапина
13:20, 13 сентября 2017Футбол
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Украинский легионер испанского клуба рассказал о своем состоянии после полученной травмы.
Зозуля разбил голову уже в первом матче за новую команду / facebook.com
Украинский легионер испанского "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал свою травму, полученную в первом же матче за новый испанский клуб, на личной страничке в сети Facebook.
"Все хорошо, небольшая царапина, степлером заделали", - написал Зозуля.
Результатом самоотверженной борьбы Зозули стал эпизод в конце игры, когда в столкновении с защитником Луго он разбил голову.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября Роман Зозуля стал игроком испанского "Альбасете"
Украинец подписал контракт сроком на 1 сезон.
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