Как Месси опустили с небес на землю: предупреждение звездному аргентинцу (видео)
11:51, 13 сентября 2017Футбол
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Лео Месси схватил за плечо словенского арбитра Скомину и тут же увидел перед собой желтую карточку.
Месси не смог найти общий язык с арбитром Скоминой / Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0) не только оформил дубль, но и получил жёлтую карточку, сообщает "Чемпионат".
Против аргентинского форварда в одном из эпизодов жёстко сыграл хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич. Месси подбежал к главному арбитру встречи Дамиру Скомине, чтобы потребовать предупредить Пьянича, и положил руку на плечо рефери. В итоге жёлтую карточку получил сам Лионель.
Испанские издания Marca и AS выпустили на своих сайтах заметки на эту тему, в которых отмечают, что Месси повезло, так как рефери мог показать аргентинцу красную карточку.
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