Как Месси опустили с небес на землю: предупреждение звездному аргентинцу (видео)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0) не только оформил дубль, но и получил жёлтую карточку, сообщает "Чемпионат".

Против аргентинского форварда в одном из эпизодов жёстко сыграл хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич. Месси подбежал к главному арбитру встречи Дамиру Скомине, чтобы потребовать предупредить Пьянича, и положил руку на плечо рефери. В итоге жёлтую карточку получил сам Лионель.

Испанские издания Marca и AS выпустили на своих сайтах заметки на эту тему, в которых отмечают, что Месси повезло, так как рефери мог показать аргентинцу красную карточку.