Команда Реброва "Аль-Ахли" вылетела из азиатской Лиги чемпионов (видео)

Команда экс-наставника киевского "Динамо" Сергея Реброва "Аль-Ахли Джидда" проиграла в ответном матче 1/4-й финала Лиги чемпионов Азии иранскому Персеполису - 1:3 (первый матч - 2:2) и вылетел из турнира, сообщает UA-football.

Подопечные Сергея Реброва до 83-й минуты удерживали счет 1:1, который позволял им выйти в следующий раунд.

Отметим, что с 11-й минуты Аль-Ахли играл в большинстве после удаления игрока Персеполиса Камаледдина Камьябинии. На 81-й минуте также был удален футболист Аль-Ахли Мотаз Хаусауи.

В концовке матча соперник забил два гола с пенальти.

Как сообщал УНИАН, Ребров возглавил "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии в июне 2017 года, сразу после ухода из "Динамо".