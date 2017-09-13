Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи": где смотреть?

Матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу "Шахтер" - "Наполи" покажут украинским зрителям сразу два телеканала.

Игру, которая начнется в 21.45 по киевскому времени будут транслировать в прямом эфире общенациональный ТРК Украина и специализированный кабельный канал "Футбол 2".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" примет итальянский "Наполи".