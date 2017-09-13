Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Наполи": где смотреть?
10:59, 13 сентября 2017Футбол
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Игру покажут общенациональный и специализированный кабельный телеканал.
Матч "Шахтера" в Лиге чемпионов покажут сразу два канала украинского ТВ / hotology.ru
Матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу "Шахтер" - "Наполи" покажут украинским зрителям сразу два телеканала.
Игру, которая начнется в 21.45 по киевскому времени будут транслировать в прямом эфире общенациональный ТРК Украина и специализированный кабельный канал "Футбол 2".
Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" примет итальянский "Наполи".
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