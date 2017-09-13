"Наполи" является фаворитом на котировках букмекерских контор в матче с "Шахтером"
10:42, 13 сентября 2017Футбол
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Аналитики контор сделали свой прогноз перед стартовым матчем Лиги чемпионов.
"Шахтер" выйдет на матч с "Наполи" в статусе аутсайдера / bukstavkinasport.com
Итальянский "Наполи" считается фаворитом на ставках букмекерских контор в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", сообщает специализированный портал Betexplorer.
Портал собрала данные 25 ведущих контор мира и вывел средний коэфициент на победы обеих команд и ничью.
Средняя ставка на победу хозяев составляет 3,84 к 1, на ничью - 3,60 к 1, на победу "Наполи" - 1,99 к 1.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Наполи" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" сегодня, в среду, 13 сентября. Начало игры в 21.45.
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