"Наполи" является фаворитом на котировках букмекерских контор в матче с "Шахтером"

Итальянский "Наполи" считается фаворитом на ставках букмекерских контор в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрала данные 25 ведущих контор мира и вывел средний коэфициент на победы обеих команд и ничью.

Средняя ставка на победу хозяев составляет 3,84 к 1, на ничью - 3,60 к 1, на победу "Наполи" - 1,99 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Наполи" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" сегодня, в среду, 13 сентября. Начало игры в 21.45.