"Наполи" является фаворитом на котировках букмекерских контор в матче с "Шахтером"

10:42, 13 сентября 2017
Футбол
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Аналитики контор сделали свой прогноз перед стартовым матчем Лиги чемпионов.

bukstavkinasport.com

Итальянский "Наполи" считается фаворитом на ставках букмекерских контор в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрала данные 25 ведущих контор мира и вывел средний коэфициент на победы обеих команд и ничью.

Средняя ставка на победу хозяев составляет 3,84 к 1, на ничью - 3,60 к 1, на победу "Наполи" - 1,99 к 1. 

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Наполи" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" сегодня, в среду, 13 сентября. Начало игры в 21.45.

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Теги: #Шахтер в Лиге чемпионов#Шахтер - Наполи ставки букмекеров