Месси сделал дубль в первой игре сезона Лиги чемпионов с "Ювентусом" (результаты всех матчей)
Поединок "Барселона" - "Ювентус" превратился в очередной бенефис Лионеля Месси.
Сегодня в Европе стартовал основной этап Лиги чемпионов - состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа главного клубного турнира.
В центральном матче вторника каталонская "Барселона" крупно обыграла туринский "Ювентус". В первом тайме чемпион Италии уверенно выглядел на "Камп Ноу", однако перед самым перерывом точный удар Месси вывел "Барселону" вперед. Во второй половине игры аргентинец оформил дубль, а также помог отличиться Ракитичу. Победа "Барселоны" - 3:0.
Группа А
"Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0
"Бенфика" - ЦСКА - 1:2
Группа В
"Бавария" - "Андерлехт" - 3:0
"Селтик" - "ПСЖ" - 0:5
Группа С
"Челси" - "Карабах" - 6:0
"Рома" - "Атлетико" - 0:0
Группа D
"Барселона" - "Ювентус" - 3:0
"Олимпиакос" - "Спортинг" - 2:3
Напомним, завтра в Харькове "Шахтер" сыграет с "Наполи".