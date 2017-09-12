Месси сделал дубль в первой игре сезона Лиги чемпионов с "Ювентусом" (результаты всех матчей)

Сегодня в Европе стартовал основной этап Лиги чемпионов - состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа главного клубного турнира.

В центральном матче вторника каталонская "Барселона" крупно обыграла туринский "Ювентус". В первом тайме чемпион Италии уверенно выглядел на "Камп Ноу", однако перед самым перерывом точный удар Месси вывел "Барселону" вперед. Во второй половине игры аргентинец оформил дубль, а также помог отличиться Ракитичу. Победа "Барселоны" - 3:0.

Группа А

"Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0

"Бенфика" - ЦСКА - 1:2

Группа В

"Бавария" - "Андерлехт" - 3:0

"Селтик" - "ПСЖ" - 0:5

Группа С

"Челси" - "Карабах" - 6:0

"Рома" - "Атлетико" - 0:0

Группа D

"Барселона" - "Ювентус" - 3:0

"Олимпиакос" - "Спортинг" - 2:3

Напомним, завтра в Харькове "Шахтер" сыграет с "Наполи".