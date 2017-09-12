Фонсека: "Шахтеру" нужно быть идеальным, чтобы справиться с "Наполи"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал ситуацию в команде перед завтрашним поединком Лиги чемпионов против "Наполи".

«Мы встретимся со сложнейшим противником. Возможно, одним из сильнейших в Европе в плане ведения коллективной игры. Прекрасно понимаем, насколько сложный нас ждет соперник. Не забываем, что в прошлом сезоне "Наполи" проиграл лишь четыре раза. К тому же, "Наполи" за тот сезон забил 94 гола. Поэтому нам надо быть практически идеальными, чтобы справиться с ним», - сказал Фонсека на пресс-конференции, передает SportArena.

«Шахтер» не тренировался в Харькове. Объяснение простое. У нас была игра на прошлых выходных и времени, чтобы подготовиться к предстоящему матчу, было мало. Чаще проводят такие тренировки, чтобы прочувствовать поле. Но мы играем здесь, в Харькове. Нам это не надо. Поэтому мы тренировались в Киеве. Там мы отработали кое-какие детали. Сейчас я не знаю, будем ли и в дальнейшем практиковать такое».

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«Я очень уважаю "Наполи" и тренера этой команды. На мой взгляд, тренер "Наполи" — лучший итальянский тренер. Я уже говорил, что "Наполи" очень силен командной игрой, но она базируется на индивидуальных качествах игроков.

Фавориты нашей группы? Это "Наполи" и "Манчестер Сити". Мы понимаем, насколько сложно нам будет в этой группе. Но мы постараемся максимально удивить. Завтрашний матч еще ничего не решит. Но начинать всегда хочется с побед. И кто завтра победит, тот будет в лучшем положении, чем другие команды».

"Шахтеру" не поможет в матче травмированный защитник Сергей Кривцов.

«Травма Кривцова? Мы все хотели, чтобы Кривцов был здесь с нами. Он отлично провел начало чемпионата. К сожалению, он не сможет помочь нам в ближайших матчах. Но у меня есть другие игроки, которых я могу поставить в состав вместо него. Сейчас я могу смело вам сказать, что Кривцова заменит Ордец, которому я полностью доверяю», - заявил Фонсека.

Поединок "Шахтер" — "Наполи" состоится в среду в 21:45.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.